Töö- ja eraelu on päriselt sulandunud, tööd saab teha kõikjal, kus on internetiühendus. Selline tööviis nihutab ootusi töösuhtele, esile tõuseb usaldus meeskonnas ning tööandja ja töötaja vahel. Kas juhil on piisavalt usku oma kolleegidesse, et ilma tema valvsa silma all kellast kellani sebimiseta vajalikud asjad tehtud saavad? Usaldust on vaja ka selleks, et küsida teistelt vajadusel tuge, nõu või vajadusel ka öelda, kui ei jaksa või ei oska ülesandega edasi minna.