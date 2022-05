Ülle Pind ⟩ Kes või mis toidab Eestis palgalõhet?

Harjumuspärane sildistamine, et Eestis on Euroopa suurim palgalõhe, võttis statistikaameti viimase analüüsi põhjal suuna tõsise languse poole. Eelmisel aastal oli naiste brutotunnitasu 14,9 protsenti väiksem kui meestel ehk sooline palgalõhe vähenes aastaga 0,7 protsenti. See on tubli samm palgaõigluse poole, kirjutab Swedbanki personalijuht ​Ülle Pind.