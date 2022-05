JUHTKIRI ⟩ Punamonumendid peavad avalikust ruumist kaduma

Ses plaanis tuleb kiita meie esiisade tarkust, kes ei jätnud alles Eesti Vabariigi vaenlase Viktor Kingissepa hauda, et ei tekiks sellest mingit kultuskohta. Nõukogude Liit oli selle peale nii raevus, et nimetas lausa Jamburgi ümber Kingissepaks ja seda nime kannab see tänase päevani. Hiljem ristis Nõukogude võim Kuressaare samuti Kingissepaks. Ent Kuressaare sai oma nime tagasi. Miks aga toita punamonumentide näol Nõukogude kultust praegu?

Mõni võib selle jutu peale öelda, et punamonumentidest lahtisaamisega eirame ka oma Nõukogude minevikku. Ei eira. See, et Viktor Kingissepa hauda pole olemas, ei tähenda tema tühistamist Eesti ajaloos. Samamoodi pole mõtet eirata punamonumente, kuid on iseasi, kas need on raamatus, filmis, näitusel või meie igapäevases avalikus ruumis. Just avalik ruum on see, mis määratleb meie käitumise.