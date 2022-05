Vladimir Juškin ⟩ Väepealik Putini majanduslik optimism

Vladimir Putin pidas 12. mail 2022 video vahendusel majandusküsimustele pühendatud koosoleku. Tema peamine väide kõlas järgmiselt: «Venemaa majandus näitab enneolematute sanktsioonide surve all oma vastupidavust. Olukord valuuta- ja finantsturgudel on stabiliseerunud, järsku tootmise langust ja olulist tööpuuduse tõusu ei ole toimunud. On õnnestunud vältida kaubapuudust, hüppeliselt kasvanud nõudluse laine on raugenud. Inflatsioon on olulisel määral aeglustunud.»