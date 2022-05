Mihkel Kunnus ⟩ Sõida tasa üle keelesilla Eestisse

Mäletan ühte silti, kus oli kirjutatud suurte tähtedega «ŠAŠLÕKK». Seitsmest tähest kolm olid mulle täiesti võõrad. Alguses mõtlesin, et tegemist on mingi suslikuga, kuid pärast avastasin, et tegelikult on tegu küpsetatud lihaga (mis on täpselt sama sõna vene keeles), see pakkus naeru kauaks.