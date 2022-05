Keit Pentus-Rosimannus ⟩ Kelle makse soovivad neli erakonda tõsta?

Riigi juhtimine on keeruline maatriks, kus tasakaal loeb palju. Vajadusi, mida on otstarbekam katta ühiste kuludega, on väga erinevates valdkondades, alates riigi sõjalisest julgeolekust kuni tervishoiuni. Kõiki neid tuleb kogu aeg tervikuna kaaluda. Eri vajadusi ja valupunkte märgata ja lahendada. Lihtne ja näiliselt populaarnegi võib olla vaadata kogu keeruka pildi ühte osa ja nõuda just ja ainult sellele viivitusteta raha juurde. Tervikut ignoreerides võib sellisel lihtsustatud moel lähenedes aga rohkem kahju kui kasu teha.

Millist tervikut? Ainult mõni näide. Kõrghariduse kiratsema jätmise korral on keeruline näha, et tulevik saaks olla kindel. Rahvastikutrende teades näeme ette, et tervishoid ja sotsiaalhoolekanne vajavad täiendavat rahastamist. Päästjate, õpetajate, kultuuritöötajate palgad ei saa jälle ülejäänutest maha jääda. Korda tuleb teha maksusüsteem, mis pärast 2016. aastat moonutab tööturgu, pärsib teenimist ja võtab igal aastal ka juba keskmist palka teenivatelt inimestelt järjest suurema tüki sissetulekutest ära. Need on ainult osa näiteid kohtadest, kus on vaja lahendusi ja mis kõik riigilt raha võtab.