Ajakirjanik Andrus Karnau küsis temalt lihtsa küsimuse: kuidas on Ukraina sõda muutnud teie suhtumist Venemaasse? Sellele vastamise asemel hakkas Kovalenko-Kõlvart rääkima, et sõjale pole mingit õigustust ja kahjuks kannatavad eelkõige tavakodanikud – selle kohta ajakirjanik temalt ei pärinud. Nii pidi ta küsimust kordama. Sellele tuli samuti ümar vastus, et «oleks hea, kui meil oleks kõikide naabritega head suhted, aga Venemaaga lähiaastatel see ei ole võimalik».