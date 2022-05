Egge Kulbok-Lattik ⟩ Eesti Kultuuri Koda kutsub arutlema uue maailmakorra üle

Sõja põhjused on kuuldavasti ideoloogilised, ajendatud erinevast maailmavaatest ja ajaloonarratiivist, kuid on ka majanduslik huvi, soov kasutada Ukraina looduslikke ressursse ja maavara. On väidetud, et sõda käib USA ja Venemaa vahel ülemvõimu pärast, jätkuna ligi 30 aasta eest lõppenud külmale sõjale. Arutletud on ka agressorriigi diktaatori vaimse ja füüsilise tervise üle.

Sõda Ukrainas on inimesi ja ühiskondi muutnud: õudused on šokeerinud ja kurvastanud, sõja äng rõhub inimesi. Samas on sõda ja Ukraina rahva kannatused pannud inimesed koos tegutsema – kogukonnad koos ettevõtjate ja riigiga. Ukrainlaste vaprus ja vastupanuvõime on saanud moraalseks tähiseks ja pannud paika põhiväärtused. See on innustanud ja liitnud nii Eesti ühiskonna kui ka kogu Euroopa ja Euroopa Liidu riikide pere.