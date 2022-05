Ago Raudsepp ⟩ Soome ja Rootsi NATO-otsus tähendab Mannerheimi, Tõnissoni, Pätsi ja Laidoneri unistuste täitumist

Esimene uudis rääkis sellest, et Soome parlament kiitis 17. mail 2022 häältega 188 poolt ja 8 vastu heaks Soome liitumise NATOga. Teine rääkis sellest, et Soome parlament lükkas tagasi Varssavis sõlmitud liidulepingu Eesti, Läti ja Poolaga. Häältega 119 poolt ja 54 vastu hääletati see 11. mail 1922 parlamendi tööplaanist välja.

Eelmise nädala Soome ja Rootsi otsused ei olnud murrangulised mitte ainult sellepärast, et need tähendavad lõppu kummagi riigi sõjalistest liitudest hoidumise poliitikale. Otsused on tähelepanuväärsed ka seetõttu, et esimest korda ajaloos hakkavad kõik Põhjamaad olema sõjalises liidus üksteisega ja Baltimaad sõjalises liidus Põhjamaadega.