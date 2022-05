Kaimar Karu ⟩ Enda arvates hoolivad inimesed kasvatavad populistide häälesaaki

Viimastel nädalatel on teistele õige elamise õpetamine saanud sisse uue hoo. Selle ajendiks olnud poliitiline tsirkus – kus lapsi kilbina kasutav vastutustundetu populism põrkub «söödagu siis kooki»-retoorikaga – demonstreerib nukrat seisu kaasmaalaste eluolu mõistmisel. Hoolimatusest pakatavad šampanjasotside, šampanjaroheliste ja šampanjaoravate sõnavõtud ajaleheveergudel ja sotsiaalmeedias võtavad kohati päris nõutuks ja teevad meele kurvaks.

Lastega perede toetamine on oluline ning kuigi otseselt puudutab see umbes neljandikku meie leibkondadest, on sellel selge kaudne ja pikaajaline mõju tervele riigile ja selle kestlikkusele. Laste saamise otsuseks vajalik turva- ja kindlustunne – jättes siinkohal kõrvale paari meie erakonna «naine kui sünnitusmasin» kohustuslikkuse ideoloogia – vajab aga enamat kui 40 lisaeurot. Rohkem kui kahe lapsega perede pelgalt kümnendiku suuruse osakaalu peamine põhjus pole indekseerimata toetused.