Olev Remsu ⟩ Kas isolatsionismioht on möödas?

Euroopas on riigiisolatsionism peaaegu tundmatu, 20. sajandil tuleb meelde vaid praegune NATO liige Albaania. Klassikaline näide on Põhja-Korea, ajalukku sukeldudes võime leida täisisolatsionistlikke riike rohkemgi: Jaapan, Bhutan, Birma, Paraguay, Hiina, Kambodža. Riigid on suures pildis erinevad, ent nende lukkupanek välismaa jaoks on alati pidurdanud maa arengut. Siin-seal on välja töötatud isolatsionismi toetav ideoloogiagi. Jaapanis oli selleks sakoku, Põhja-Koreas chuch'e, Birmas ja Bhutanis religioon, kusjuures puhas budism ei saaks sugugi olla terve riigi erakluse põhjendus. Praeguses Euroopaski jätkub poliitilisi liikumisi, mille tegevuses märkame isolatsionismitendentse, sel juhul on õigustuseks rahvuslus või on üles puhutud moslemimigratsiooni oht.