Ruth Kalda ⟩ Esmatasandi tervishoiusüsteem vajab ümberkujundamist

2021. aasta lõpus ütles tervisekassa juht Rain Laane ajakirjas Perearst, et Eesti esmatasandi perearsti- ja pereõeabi peab saama maailma parimaks. Just sellisena, nagu haigekassa juht seda ütles, kõlas ka üks esmatasandi tervishoiu arengukava avaseminaril kõlanud tulevikuvisioon: «2035. aastal on Eesti peremeditsiin juhtiv Euroopas ja pakub kõigile Eesti inimestele paremat tervist läbi nüüdisaegse, usaldusväärse, inimkeskse, tervikliku ja koostööle orienteeritud lähenemise».