Mihkel Nestor ⟩ Inflatsioonitont kummitab, kuid tondipüüdjad on teel

Vaatamata aina valgematele öödele kõnnib üks tont mööda maad – tema nimi on inflatsioon. Iseenesest pole ju mõistlikesse piiridesse jääv inflatsioon mingi paranähtus. Valdavalt on Euroopas viimase kümnendi vältel muretsetud rohkem selle pärast, et inflatsioon on kuhugi kadunud. Kuigi tarbijale tundub see esmapilgul kasulik, võib ootus, et hinnad ei kasva või hoopis langevad, pikas plaanis hullud tagajärjed kaasa tuua. Kui piisav hulk inimesi lükkab madalamate hindade ootuses ostuotsused edasi, tähendab see, et vähem tuleb teha ka tööd. Ent kui pole tööd, siis pole ühel hetkel ka palka ja lõpuks on käes sügav majanduslangus. Mõistlikkusest pole praeguse inflatsiooni puhul aga muidugi juttugi. Aprillis oli Eesti inflatsiooninäit röögatu 19 protsenti. Viimati tõusid hinnad siinkandis nii kiiresti 1990ndate keskpaigas – ent me pole ju enam mingi arengumaa! Mis siis ikkagi lahti on?