Vene-juudi päritolu youtuber Maxim Katz kasutab oma postitustes ka värskemat statistikat. Hiljuti avaldas ta video «Burjaatia, Dagestan ja muud regioonid kahurilihaks. Kelle kätega sõdib Putin?». Kuus protsenti Venemaa territooriumist elab ülimas vaesuses, need kandid, kus ei toodeta naftat, kulda ja teemante, sõltuvad täielikult keskvalitsuse toetustest. Et seal ei ole tootmisettevõtteid, mis palkaks haritumaid töötajaid, siis on armeekarjäär kohalikele poistele üks väheseid võimalusi elus edasi liikuda. Näiteks Burjaatia on Kaug-Ida kõige vaesem regioon, kus SKT elaniku kohta on väidetavalt 80 korda väiksem kui Moskvas. Siis pole ka imestada, et vallutatud aladelt saadetakse koju telekaid ja pesumasinaid.