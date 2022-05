Lea Danilson-Järg ⟩ Lastetoetuse tõus – solvang või austusavaldus?

Eelmisel nädalal arutleti Postimehes aktiivselt selle üle, kas lastetoetuste tõus on solvang või austusavaldus. Tuliseks muutunud peretoetuste debatis tasuks korraks meelde tuletada, mis on lastetoetuse eesmärk. Nimelt on Eesti perepoliitikas algusest peale tehtud põhimõtteline valik, et laste kasvatamiseks mõeldud toetused peavad olema universaalsed. Lähtutakse eeldusest, et kõigil lastega peredel on kulutusi, mida teistel peredel pole. Universaalsed toetused on ennast laste heaolu tagajana ka väga hästi tõestanud, sest aitavad ennetada abivajaduse teket ning on seetõttu arenenud riikides laialt kasutusel.