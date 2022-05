RAHVASTIK ⟩ Miinimumpalga suurendamine on nii majanduslik kui sotsiaalne hädavajadus

Eestis on praegu 46 000 töötut ja 9500 vaba töökohta. Niipalju kui töötukassa registreeringutest aru võib saada, ei ole töötute eelneva töökogemuse ja vabade töökohtade vahel ebakõla. Kõige rohkem on vabu töökohti kaubanduses, klienditeeninduses, ehituses ja lihttöödel ning ka suurem osa töötutest on varem just neil töökohtadel leivakirjas olnud. Neist registreeritud töötutest 4600 on Ukraina põgenikud, kellele kehtivad kõik meie riigi sotsiaalsed tagatised.