Karmo Tüür ⟩ Kas vanglas sündinu võib vabaks saada?

Üks oli BBC intervjuu «babuška Anna»-nimelise tegelasega, kes on muutunud nüüd Vene propaganda üheks keskseks figuuriks. Teate küll, see punalipuga vanamemm, kes eksikombel läks sellega Ukraina sõdureid tervitama. Igasugune propagandamasin on võimetu ise looma nii võimsaid figuure, kuid päriselulise algega ja väikese moonutusega on sellest babuškast saanud saanud «soov saada vabastatuks».