Näljamängud Venemaa moodi

Ukraina on maailma leivakorv. Tavalisel aastal kasvatab ta piisavalt toitu (peamiselt nisu, mais ja toiduõli), et toita ära 400 miljonit inimest. Üheksa kümnendikku sellest veetakse laevadega läbi Musta mere. Sel aastal ei liigu meritsi midagi ja ka maad mööda mitte eriti. Sõda on tabanud ka väetiseeksporti.