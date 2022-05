Andrei Kuzitškin ⟩ Putini «sõdurid» juba sõdivad Euroopas

Esimene rühm. Tegu on Venemaa eriteenistuste agentidega, kes teevad illegaalset tööd Venemaa huvide edendamiseks ühiskondlike organisatsioonide, meedia ja lääne poliitilise eliidi kaudu. Agendid koolitatakse välja Venemaal ja sulandatakse pärast Euroopasse üleviimist emigrantide keskkonda. Märkimisväärne osa agentidest värvatakse otse Euroopa riikides elavate väljarändajate seast. Nende tegevust koordineerivad kaasmaalaste kongress ja Venemaa saatkonnad välismaal. Andmeid selle kohta võib leida välismaal elavatele kaasmaalastele seminare, üritusi ja haridusprogramme korraldavate Venemaa organisatsioonide aruannetest ja dokumentidest. Arvukalt tõendeid Venemaa luurevõrgustiku loomise kohta Euroopas on avaldatud ka väljaannetes Financial Times, DW, Evropeiskaja Pravda, Bellingcat. Muidugi on tegu väikese seltskonnaga, kes teeb peamiselt korralduslikku tööd väljarändajate venemeelsetesse tegevustesse kaasamiseks ja aktsioonide ettevalmistamiseks. Tähelepanuväärne on, et selles rühmas on etniliste tšetšeenide osakaal peaaegu võrdne venelastega.