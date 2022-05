Paavo Kivine ⟩ «Las jääda nii, kuis on»

Kunagi kirjutas vastasutatud Loomingu avanumbris Friedebert Tuglas: «Pole kaugel ajad, mil meie suurima linna avalikule platsile püstiteti maa laastaja ning allaheitja monument, otsekui mõnituseks. Võib olla, oli see ajaloo-suurus kellelegi akna avanud, kuid meile oli ta selle kaheks aastasajaks kinni naelutanud… Nimede, ehitusstiili, monumentide kaudu tungis võõras kultuuri-okkupatsioon järjekindlalt edasi. Kõigile nähtav elu fassaad võttis ikka võõrama ilme, ainult illegaalselt immitses selle dekoratsiooni taga veel allaheidetute oma kultuur… On tarvilik, et kistakse maha Peetrite sambad ja kõrvaldatakse võõrad nimed avalikelt kohtadelt.»