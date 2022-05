Jaap Ora ⟩ ELi ja laheriikide koostöö saab uue hingamise

Brüsselis 18. mail heaks kiidetud Euroopa Komisjoni ja välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisteatis «Strateegiline partnerlus lahepiirkonnaga» esitab Euroopa Liidu visiooni ja ambitsioonid edasisteks suheteks selle regiooniga. Esmakordne terviklik strateegiadokument lahepiirkonna teemal tõotab muuta suhted Laheriikide Koostöönõukogu riikidega (Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Katar, Kuveit, Omaan ja Saudi Araabia) sidusamaks ja ka sisukamaks. Suhted selle piirkonnaga (kus kokku elab 54 miljonit inimest) on saanud uue hoo mitmel põhjusel. Ühelt poolt on tegu Euroopa Liidu senisest geopoliitilisema maailmanägemusega, kus otsitakse uusi võimalusi nii ühenduse mõju kasvatamiseks kui ka huvide kaitsmiseks maailmas, eelkõige reeglitepõhise maailmakorra edendamiseks. Teisalt on uus potentsiaal suhetes tingitud neis riikides toimuvatest suurtest ümberkorraldustest.