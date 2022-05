Ants Frosch ⟩ Ussisaare ohud on nälg ja teine rinne

Doonau deltast on 17 hektari suurune Ussisaar (Zmijinõi) 45 kilomeetri kaugusel. Sama on vahemaa Rumeenia Sulina linnaga, nii et lahingutegevus toimub NATO territooriumi vahetus läheduses. Veidi ülesvoolu asub ukrainlaste Izmajil, kus baseerus NSVLi Musta mere laevastiku Doonau flotill.