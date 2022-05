Krister Kivi ⟩ Igal viiendal korral ostad poes kõik riigile

Katk, sõda ja nälg esinevad sageli üksteise järel (kuigi järjekord võib varieeruda) ning aina enam on nüüdki hakatud rääkima globaalsest toidukriisist, pühapäeval tegi seda näiteks Ukraina president Želenskõi. Näljahäda põhjuseid ja võimalikke ilminguid on küllap üle ühe, kuid ka parimal juhul saaks paljud süüa palju halvemini ja ebatervislikumalt kui enne. Riiulid toidupoodides pole tühjad, kuid söögi hind on juba järsult tõusnud. Eesti tarbija, nagu alati, reageerib sellele laua alla pugenud vana ja truu koera kombel. Tarbija pilk on mõistev, võib-olla vaid veidi läigib nööpsilmis ka valusalt etteheitev helk, kirjutab ajakirjanik Krister Kivi.