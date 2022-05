Jaanus Piirsalu ⟩ Lääne raskerelvadeta võib Ukraina nõrkeda

Venemaa rünnakutele vastu pidamine ning Venemaa vägede väljaajamine Ukraina piiridest – need on kaks väga erinevat asja. Esimest suudavad Ukraina väed põhimõtteliselt ka ise teha koos läänepoolse mõõduka relvaabiga, aga Vene vägesid välja ajada nad ei suuda ilma suuremamahuliste relvatarneteta läänest. Esimesel juhul muutub see varsti kurnavaks positsioonisõjaks, mis võib kesta jumal teab kui kaua. Teisel juhul on võimalus see sõda lõpetada. Kindlasti mitte kiiresti, aga vähemalt tekib selleks võimalus.