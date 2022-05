Andres Herkel ⟩ Xi kirstunaelad Covid ja Putin

Kas hiinlaste usk, et nemad on kasvav jõud ja USA kahanev, peab endiselt paika? Suurel määral otsustatakse see küsimus Vene-Ukraina sõjas. Ja see peaks veenma, et katsetada sõda Taiwaniga oleks Pekingile hukatuslik, kirjutab arvamustoimetaja Andres Herkel.