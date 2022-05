Igal riigil on ideoloogia. Selle olulised elemendid on pühad tekstid, pühad objektid ja nende tõlgendajad. Kõike püha tuleb kaitsta.

Meil on oma tekstid piiblist Tammsaareni, lauludest Viiraltini. Meil on kirikud, oma monumendid, Ülikooli kuus sammast ja palju muud. Meil on kümneid tuhandeid inimesi, kes Eestit edasi kannavad, tõlgendavad ja õpetavad.