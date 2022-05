Ross Allen ⟩ Ühendkuningriigi kaubandustõkked Põhja-Iirimaaga kahjustavad meie liitlassuhteid

Peamine põhjus on see, et Põhja-Iiri protokollist tingitud probleemid Põhja-Iirimaa ja ülejäänud Ühendkuningriigi vahelise kaubavahetusega kahjustavad Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu (EL) vahelisi suhteid. Jah, me teeme täna head koostööd Vene sanktsioonide teemal, kuid kui me suudame lahendada protokolliga seotud probleemid, on meil võimalik saavutada palju produktiivsemad suhted laiemalt.