Aimar Ventsel ⟩ Venemaal podiseb ka sõjavastasus

Mul käis sõber Moskvast külas. Kõige muu seas rääkis ta, et elab majas, kus on kolm lifti, ja nendest kahes on seintele ilmunud kirjutised, mis ei ole just eriti soosivad ei käimasoleva Vene-Ukraina sõja ega ka president Vladimir Putini suhtes. Peale selle rääkis ta, et Moskvas ringi käies on tihti näha sõjavastaseid kirjutisi nii asfaldil kui seintel.