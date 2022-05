Iirimaa uuendab kaitsepoliitikat uues ebaturvalises Euroopas

Hiljutises Irish Timesi artiklis meenutas kaitseväe eruohvitser Dorcha Lee ehmatavalt ausat väidet, mida on omistatud T. K. Whitakerile – kõrgemale riigiametnikule, kes on tuntud oma panuse eest Iirimaa majandust uuendanud poliitikasse 1950ndatel. Lee järgi nimetas Whitaker Dublini otsust investeerida riigikaitsesse vähem võrreldes Lääne-Euroopa naabritega õnnemänguks rahuga. Muul juhul kaitsele kuluvat ressurssi investeeriti hoopis mujale, et hoogustada sotsiaalset ja majanduslikku moderniseerimist.