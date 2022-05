INTERVJUU ⟩ Prantsusmaa julgeolekuekspert: Prantsuse tuumarelvadega on võimalik hävitada iga Vene linn Siberist lääne pool

Heisbourgi hinnangul on tuumakonflikti oht võrreldes veebruari lõpuga langenud, kuna lääne ühtne tegevus Ukraina toetamisel ning vastuseks Vene ähvardustele omaenda tuumaarsenali demonstreerimine on andnud Moskvale mõista, et tuumarünnak võib tähendada hävingut Venemaa linnadele ning teha lõpu plaanile arendada liitu Hiinaga.