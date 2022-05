Loretta Kruusimäe ⟩ Sõjale vahelduseks on vaja ka pseudoprobleeme

Pean silmas seda, et keset Euroopat käib sõda ning inimeste suurim mure on taas, kes kellele Eurovisioonil punkte andis ning kes ja miks võitis. Muidugi on ka see otsapidi seotud sõjaga, sest on palju juttu sellest, et Ukraina võitis poliitilistel põhjustel, ja eks ta nii olegi. On arusaadav, et inimesed hääletavad emotsioonide najal ning tahetakse oma poolehoidu avaldada. Ega kahju ka pole, kuigi minu isiklik lemmik see polnud. Tundku oma võidust rõõmu.