Adik Levin ⟩ Patsient peaks olema haiglas inimene nr 1

Teine lugu toimus ja toimub praegu haiglas, kus päästeti minu lähedase inimese elu, mille eest olen ma arstidele, meditsiiniõdedele ja haiglale väga tänulik. Kahjuks on patsiendi seisukohast haiglate süsteem selline, et igas osakonnas osutatakse vaid vastavale erialale spetsiifilist arstiabi. Kui abi on antud ja patsiendil on juhtumisi mõni teine haigus, siis viiakse ta kohe üle teise osakonda, kus talle antud just sellele erialale vajalikku abi.