Käesolevas Fookuses on Eesti Kultuuri Koja hariduse töörühma ümarlaua väike kokkuvõte ja mahukam artikkel ühelt selle liikmelt Tiiu Kuurmelt. See koda on mõneti nagu iseorganiseerunud põhiseaduse preambul, niiviisi jungiaanlikult («inimestel pole ideed, vaid ideedel on inimesed»).