Tõnis Oja ⟩ Euroopa rekordinflatsioonini aitas meid pensionireform

Ma väga loodan, et kui eurosaadikud Jaak Madison ja Riho Terras ühes Strasbourgi baaris kell viis hommikul Eesti meeletult kõrge inflatsiooni üle arutasid, nagu Madison ERRile ütles, siis tulid nad järeldusele, et pensionireform on üheks põhjuseks, miks meil on inflatsioon teistest Euroopa riikidest kiirem.