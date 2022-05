Pamela Maran ⟩ Me kõik vastutame sõja eest

«Igaüks meist vastutab iga sõja eest omaenese agressiivsuse tõttu – oma rahvusluse, isekuse, oma jumalate, oma eelarvamuste, ideaalide tõttu, mis meid inimestena lahutavad. Ainult siis, kui me mõistame, mitte intellektuaalselt, aga nõnda tõeliselt, nagu me mõistame, et oleme näljas või valus, et sina ja mina oleme eksisteeriva kaose, kogu maailmas valitseva viletsuse eest vastutavad, kuna me oleme sellele oma igapäevaeluga kaasa aidanud ja oleme osalised selles koletus ühiskonnas tema sõdade, eraldamiste, koleduste, jõhkruste ja ahnusega – ainult siis saame me tegutseda,» lugesin filosoof Jiddu Krishnamurti sõnu, mis mind puudutasid.