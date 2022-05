Daniel Fried ⟩ Me peame püüdma inimkonda paremaks teha

Need, kes usuvad vaba maailma põhiväärtustesse, demokraatiasse ja õigusriigi põhimõtetesse, laias laastus liberalismi – suurem osa sellel konverentsil osalejatest –, arvavad enamasti, et koos ajaga tuleb ka areng. Tavaliselt eeldame ilma sellele päriselt mõtlemata, et möödunud ajastute julmused ja verised harjumused kaovad, kui inimesed tõusevad mööda moraalset redelit parema oleviku poole, olles teel veelgi paremasse tulevikku. Üldiselt nõustume sellega, et «moraalse universumi kaar on pikk, kuid see on kaldu õigluse suunas», nagu ütles Martin Luther King juunior oma kuulsas sõnavõtus.