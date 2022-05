Viguriga kaart ⟩ Kevad hilines tänavu

Kevad on täies hoos, kuid seekord väikse hilinemisega. Just praegu on periood, kus märgatakse looduse aastaajalist käiku kõige selgemini. Õitsele puhkevad paljud taimed, andes märku, et kauaoodatud suvi pole enam kaugel, kirjutab Tartu Ülikooli Eesti geograafia kaasprofessor Taavi Pae.