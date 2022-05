Valdur Mikita ⟩ Kuidas mõelda oma ajalikust kehast?

Ugrilane armastab kõike, mis on seotud liikumisega. Vaimuvägi on seotud kehataju muutustega, laiemalt – oskusega oma keha maailmaga tasakaalu viia. Lapsepõlves ja nooruses tunnetame maailma palju rohkem keha kaudu, side maailmaga kujuneb teistel alustel. Olen väga õnnelik, et ma ei käinud lasteaias, keegi ei sundinud mind paigal istuma, minu lapsepõlve ei kuulunud planeeritud tegevused. Laste paigale sundimine on mõnes mõttes kuritegu, nende olemus jääb kängu, midagi olulist jääb maailmast saamata. Imelik, kuidas seda lihtsat asja nii vähesed mõistavad.