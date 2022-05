Erkki Bahovski ⟩ Sarihelistamine ja tuumahirm – kas Realpolitik trumpab väärtused üle?

Putin on sõjakurjategija ja temaga rääkimine ei vii kuhugi, pealegi võib ta tunda, et teda ei tahetagi isoleerida, oli Kallas resoluutne. Sama on Kallas rääkinud varem Soome ajakirjandusele.

Ometi näeme, et Putiniga räägitakse. Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni võiks nimetada lausa Putinile sarihelistajaks. Viimati helistas Putinile ka Soome president Sauli Niinistö, et teatada põhjanaabrite otsusest ühineda NATOga. Kui Niinistö kõnet võib mõista, sest Soome üritab Venemaaga alati korrektselt asju ajada – keegi ei saa pärast öelda, et Soome astus NATOsse Venemaa selja taga – siis Macroni pidevad kõned kuuluvad juba vaata et ahistamise kategooriasse.