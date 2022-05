Hain Rebas ⟩ Läänemerest saab Natomeri – mida teeb Putin

Kui hakkasin kord 1980ndatel huvi tundma 1924. aasta 1. detsembri mässuhakatuse vastu, toimisin teistest ajaloolastest (sealhulgas ka Imre Lipping, USA ajaloolane ja luureohvitser) erinevalt – väljaspool tavalist akadeemilist liivakasti. Nimelt katsusin endise luureohvitserina endale väga konkreetselt ette kujutada, mida Anvelt & Co tegelikult vajanuksid, et sel süngel hommikul vallutada Tallinn, kasvõi na sutki. Et kuidas oleksin ise toiminud rünnaku juhina, keskendunud millele jne.