Kui kaua kestab kiindumus Putini vastu?

Enam-vähem sama mudel kehtib rahvuse-rahvagi puhul. Meile on oluline olla eurooplased, oletame spontaanselt ja vaagimata, et venelased-venemaalased igatsevad sama, vahest salamisi, kuid kahtlemata igatsevad. Oleksid Venemaale määratud sanktsioonid suunatud meie pihta, siis tunneksime häbi, tohutust majanduslikust kahjust rääkimata. Mida muud siis meie naabridki? Järelikult teeme hästi, et neid pitsitame, kindlasti hakkavad viimaks aru saama, mis on õige. Meie tahame demokraatiat ja vabadust, ega venelasedki siis teisiti. Jah, poliitpõhimõtted võivad ju erineda, nemad ei salli meid, meie ei tee neilegi pärikarva pai, kuid sügavuti on inimesed ikka samast luust, lihast ja eriti vaimust, võtame omaks süvenemata, psüühilise automaatreaktsiooni pinnal.

Kas kujutame ette, et lääne sanktsioonid on tegelikult auasi, mis koondab rahva ümber Vladimir Putini? Ja et mõni nimekas poliitik-ärimees on isiklikult riivatud, et teda ei ole tegevuspiirangutega karistatud? Kui mõni neist seda ütleb ning see meie kõrvu kostab, siis mõtleme, et küllap silmakirjatseb, tegelikult tahab olla nagu meie, ent on otsustanud taktikalistel kaalutlustel hüvede nimel võimuga kaasa mängida. Hüved – see argument lõhnab jälle meie järele. Kas me suudame uskuda, et paljud inimesed tahavad täiesti siiralt langeda kodumaa eest? Samad inimesed on veendunud, et majanduse tangide vahele võtmisega tulistab lääs endale rinda, nende ühiskond hakkab kiratsema, meie oma lööb õide. Ja tõesti nad ei taha olla eurooplased, nagu meie. Ei, enamik idanaabreid lükkab sellise ettepaneku tagasi, palun väga, olge ise geid ja Ameerika kintsukaapijad, meil on oma aus ja uhke tsivilisatsioon, millest teie ei suuda unistadagi. Mihhail Gorbatšov ja Boriss Jeltsin flirtisid läänega, ja tulemus? Meie riik lagunes, ja näete, kui raske on seda taastada.