Mart Kuldkepp ⟩ Soome ja Rootsi astuvad NATOsse reaalpoliitilistel põhjustel

Soome ja Rootsi, mis praegu suurte sammudega NATO liikmesuse poole liiguvad, on Šveitsi, Austria ja Iirimaa kõrval olnud pikka aega n-ö mitteühinenud (non-aligned) Euroopa riikide seas. Säärase olukorra tekkimise põhjuseid tuleb otsida ajaloost, selle muutumise põhjuseid tänapäevast. Kuid siiski oleks vale väita, et Soome ja Rootsi meelemuutuse taga on puhtalt reaktsioon Venemaa uuele sissetungile Ukrainasse. Pigem on sõda olnud asjaolu, mis mõned niigi vankuvad doominokivid lõpuks ümber lükkas.