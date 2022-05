Priit Pullerits ⟩ Soovitus sporditippudele: keelduge Venemaa ja Valgevene sportlastega võistlemast!

Küll aga mäletaks tõenäoliselt kõik, kui Kontaveit oleks kohtumisest Sabalenkaga keeldunud. Sellepärast, et Sabalenka on Valgevene tennisist. Ja Valgevene on sõjardist Venemaa peamine ja lähim liitlane. Riik, mis lasi oma territooriumile koondada Vene väed, et need saaks rünnata Ukrainat. Tappa ja hävitada. Riik, mille territooriumilt oli tulistatud mai alguseks Ukraina pihta üle kuuesaja raketi. Mis tähendab, et Valgevene osaleb sõjas Ukraina vastu.