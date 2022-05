Enn Karin ⟩ Kuidas saavutada rohepöörde eesmärgid? Tuleb õppida rohkem füüsikat ja loodusteaduseid!

Rohepöördest on räägitud juba aastaid, kuid samal ajal on sisseastumine insenerierialadele langustrendis ning loodusteaduste populaarsus korrelatsioonis füüsikaõpetajate keskmise vanuse tõusu ja motivatsiooni langusega. Kuus juhtivat Eesti ettevõtet on koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga astumas samme selle trendi muutmise suunas ning algatanud programmi «Lae end!» väljapaistvate füüsikaõpetajate tunnustamiseks. Füüsika populariseerimisega antakse loodetavasti ka positiivne laeng inseneriõppesse astuvate noorte arvu kasvuks, mis annaks Eestile hädavajalikku tööjõudu ja looks aluse majanduse arenguks.