Riho Tapfer ⟩ Eesti patsiendile on kättesaadavad vaid neljandik uutest ravimitest

Eestil ja meie inimestel läheb üldjoontes hästi. Keskmises ja pikemas vaates on kasvunäitajad väga positiivsed, seame suuri eesmärke ja plaanime ehitada võimsa infrastruktuuri: olulised on raudtee, maanteed, energeetika ja kindlasti kaitsekulutused. Samas ei tohi unustada, et oluline on ka tervishoid, kus oleme nüüd juba mitu aastat kriisist kriisi liikunud.

Tervishoiu alarahastus on krooniline juba pikki aastaid. Kuna tervishoiutöötajad teevad tublilt tööd, uued haiglahooned ja tehnoloogia on tipptasemel, siis esmapilgul tundub kõik justkui väga hästi olevat. Tegelikult on Eesti avaliku sektori kulud tervishoiule Euroopa regiooni keskmisest väiksemad.

Kriiside kõrval peame arvestama, et tervishoius ei saa ega tohi keskenduda vaid hetkel olulisena tunduvale. Teame juba aastaid, et tervishoiu tänane hüvitamise mudel ei ole jätkusuutlik, vaja on rohkem raha riigieelarvest. Oluline on sealjuures, et me oskaks seda vähest raha paremini kasutada ja riigi tehtavad kulutused oleks tulemuspõhised.