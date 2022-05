Ägedam waidlemine on meie poliitilises elus ja eduskonnas wiimasel ajal olnud Warssawis märtsikuus rajawahtide riikide wahel tehtud leping ja sellega üheskoos meie wälispoliitika orienteerimine. Ligemaid poliitilisi ja majanduslisi suhteid on nende riikide wahel juba mõnda aastat kawatsetud; idapoolne ähwardus on neid Wenemaast lahkunud riikisid sundinud teine teist otsima.