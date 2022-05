Elisabeth Kaukonen ⟩ Digimajanduses tagab edu keeletoimetaja?

Tahaksin lisada nendesse aruteludesse rohujuuretasandi praktiku vaadet. Üks mu ametitest on olla keeletoimetaja. Kui normingud käivad õigekirja ja muutevormide kohta, aga sõnade tähendus kujuneb nii, nagu inimesed neid kasutavad, siis mille jaoks on vaja keeletoimetajat? Võib ju tunduda, et kasutuspõhise keelenõu ajastul on see amet üldse aegunud, kuid tegelikult hoopis vastupidi: maailmas, milles mitmesugused tekstid mängivad aina mõjukamat rolli, võib keeletoimetaja töö olla senisest olulisemgi.