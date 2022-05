Lauri Läänemets ⟩ Ministeeriumi poomisvõtted õõnestavad Kaitseliidu poliitilist sõltumatust

Kaitseliidul on omapärane roll, kus ühest küljest on tegu vabatahtliku sõjaväelise organisatsiooniga, mis teisalt allub kaitseväe juhatajale ja valitsusele. See roll on Kaitseliidule taganud teatava immuunsuse nii päevapoliitika kui ka ametkondade suhtes ning see on olnud alati teatav pingeallikas Kaitseliidu ja kaitseministeeriumi vahel. Täna leiame end siiski üsna erandlikus olukorras, sest kunagi varem pole taasiseseisvunud Eestis riik nii otseselt ja agressiivselt sekkunud Kaitseliidu tegemistesse, ohustades seeläbi Kaitseliidu poliitilist sõltumatust, kirjutab riigikogu riigikaitsekomisjoni liige ja Kaitseliidu reservleitnant Lauri Läänemets (SDE).