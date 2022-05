Endel Talvik ⟩ Eestlased ei pea oma mune häbenema

See on arusaadav, sest pingeolukorras on ootamine üks kõige raskemaid tegevusi. Kuid kas on ikka mõistlik lahingusse tormata? Psühholoogia väidab, et kõige edukamad on need sportlased, keda tõukab tagant rahulik ja heatahtlik hasart, mitte meeleheitlik viha ja kättemaksutung.