Rainer Kattel ⟩ Kuidas ohjeldada inflatsiooni?

Ligi 19-protsendine hindade tõus aprillis oli paljudele suur šokk. Palju lohutust ei paku asjaolu, et hindade tase on tõusnud kogu eurotsoonis keskmiselt 7,5 protsenti ja USAs koguni 11 protsenti. Olukorra teeb veelgi keerulisemaks reaalne stagflatsiooni oht: hoolimata suurest hindade kasvust on nii Euroopa Liidus kui ka Suurbritannias majanduskasv olnud selle aasta esimeses kvartalis alla ühe protsendi ning USAs on see samal ajal olnud negatiivne.